29 ноября на «Ростов Арене» состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и «Краснодаром». Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. Арбитр показал три жёлтые карточки хозяевам поля (Умар Сако, Дмитрий Чистяков, Тимур Сулейманов) и две — гостям (Дмитрий Воробьёв, Кристиан).

На 62-й минуте нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун открыл счёт. Гости быстро отыгрались: на 71-й минуте Мяс уверенно реализовал пенальти.

В добавленные пять минут команды голов не забили. По итогам матча «Ростов» получил пять предупреждений против трёх у «Краснодара», при этом ни одна из сторон не получила красных карточек.