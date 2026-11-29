На площадке «Торги России» 29 ноября появилось новое объявление о продаже печально известного недостроенного гостиничного комплекса в Ростове на проспекте Сиверса, 2е. Реализацией имущества занимается самарская компания «ПФО ТРАСТ», которая сейчас проходит процедуру банкротства.

Это уже третья попытка продать объект: два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально часть здания оценивали в 375 млн рублей, затем цену снизили до 338 млн. Если и в этот раз сделка не состоится, стоимость лота может упасть до 240 млн рублей. Приём заявок от потенциальных покупателей открыт с 30 ноября по 17 февраля.

В лот входит доля 63/204 в праве общей собственности на земельный участок площадью 9 267 кв. м, а также значительная часть нежилых помещений общей площадью 14 026,1 кв. м.

Строительство гостиницы началось в 2012 году с расчётом сдать объект к 2014 году. Однако резкий скачок курса валют привел к критическому удорожанию работ и полной остановке финансирования. Компания-застройщик «Лира» накопила долги на 5,8 млрд рублей и была признана банкротом.

С 2016 года объект переходил из рук в руки, но каждый новый собственник, включая нынешнего, в итоге также сталкивался с финансовым крахом и процедурой несостоятельности.