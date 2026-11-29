Жителей донской столицы предупреждают о масштабных плановых отключениях электроэнергии. С понедельника, 30 ноября, по пятницу, 4 декабря, специалисты «Донэнерго» проведут ремонтные работы на сетях. Особое внимание стоит обратить на то, что по ряду адресов свет будет отсутствовать два дня подряд.

Ниже представлен обобщённый список территорий, где ожидаются перебои с электричеством. Для уточнения номеров домов рекомендуется свериться с официальным сайтом ресурсоснабжающей организации.

Понедельник, 30 ноября (с 9:00 до 17:00)

Основные магистрали и переулки: участки улиц Варфоломеева, Малюгиной, Филимоновская, Украинская, Урожайная, проспект Шолохова, Новолесная.

Переулки: Обский, Уральский, Ухтомский, Хибинский, Халтуринский, Гвардейский, Доломановский, Братский.

Посёлок Верхнетемерницкий: улицы Венеры и Дивный переулок.

Вторник, 1 декабря (с 9:00 до 17:00)

Работы продолжатся на тех же и смежных участках, а также затронут новые адреса.

Основные улицы: Таганрогская, Малюгиной, Филимоновская, Варфоломеева, Лермонтовская, Димитрова, Коллективная, Молокова, Урожайная, Новолесная, проспект Шолохова, Коммунаров.

Переулки: Доломановский, Халтуринский, Гвардейский, Кривошлыковский, Упорный, Железноводский.

Другие объекты: садовое товарищество «Садовод».

Среда, 2 декабря

Кратковременное отключение (с 9:00 до 13:00): отдельные дома на улице Таганрогской.

Полный день (с 9:00 до 17:00): масштабные работы затронут улицы 12 Декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева, проспект Нагибина, Евдокимова, Фурмановская, Симферопольская, Пирогова, Мартовицкого, Станиславского, а также переулки Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Бориславский, Забайкальский, Марксистский, Канонерский, Ольховский, Ликбезовский.

Частично будут обесточены улицы Новолесная, Урожайная, Молодёжная, Краснокурсантская, Нариманова, Днестровская, Криворожская, Каховская, Погодина, Кишинёвская.

Четверг, 3 декабря

С 9:00 до 16:00: улицы Армейская, Безымянная Балка, Поддубного, Зоологическая, Офицерская, Тоннельная, Освобождения, Кооперативная, Павлодарская, Профинтерна, Ленина, Артиллерийская. Переулки: Черноморский, Моисеенко, Дальний.

С 9:00 до 17:00: отдельные дома на улице Станиславского и Таганрогском шоссе.

Пятница, 4 декабря (с 9:00 до 17:00)

Основные зоны: Таганрогское шоссе, улицы Шеболдаева, Тираспольская, Кропоткина, Профинтерна, Тоннельная, Ивана-Франко, Ярослава Галана, Ларина, Гаккеля, Цезаря Кунникова, Ленина.

Переулки: Испытательная, Тихвинский, Калитвинская, Полюсный, Челюскина, Соликамский, Боржомский, Ферганский, Айвазовского, Ростовский, Ленкоранский.

Двухдневные отключения (1 и 2 декабря)

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам, прилегающим к улицам: Ивановского, Подтелкова, Розы Люксембург, Сеченова, Мечникова, Фрунзе, Крайсовпрофская.

Переулки: Почтовый, Стадионный, Учительский.



Обратите внимание: на ночь по этим адресам электроснабжение будет восстанавливаться.