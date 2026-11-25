Во время прямой линии губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на вопрос жителей жилого комплекса «Вест Сайд» в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. Граждане сообщили, что шестой год страдают от постоянных отключений электричества, отсутствия водоснабжения и неработающих лифтов в 25-этажных домах.



Юрий Борисович подчеркнул, что причиной многолетних проблем стала недобросовестность застройщика, который выбрал неоптимальную схему энергоснабжения без резервирования мощностей, а затем обанкротился, оставив инфраструктуру огромного ЖК, более 2,1 тыс. квартир, без конроля.

Губернатор отметил, что перекладывание ответственности между застройщиком, управляющей компанией и энергетиками недопустимо.



«Уже подобрана компания для поддержания работоспособности сетей. Кроме того, выработана экстренная методика реагирования: для обеспечения базовых нужд жителей будут задействованы дизельные генераторы и организованы быстрые точки подключения к воде и электроснабжению», — отметил губернатор.



Подводя итог обсуждения, Юрий Слюсарь дал прямое поручение министерству строительства усилить государственный контроль на этапе экспертизы проектов. Губернатор потребовал не допускать выдачи разрешений застройщикам, пытающимся экономить на безопасности и надёжности инфраструктуры.