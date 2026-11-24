День 24 ноября выдался насыщенным: в Ростове начался процесс о конфискации имущества бывшего мэра на полтора миллиарда рублей, полиция установила участников уличной потасовки в центре, а в Донецке дроны повредили автобус, связывающий его с донской столицей. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.

Суд из-за активов Логвиненко

В Советском районном суде Ростова с утра началось заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему главе города Алексею Логвиненко. Процесс шёл в закрытом режиме почти до самого вечера. Слушание скрыли от посторонних глаз по просьбе самого ответчика.



Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество экс-мэра и его близких на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В списке — недвижимость, пять машин, наличные, золотые монеты, оружие, часы и инвестиционные активы. Прокуратура считает, что всё это явно не соответствует официальным заработкам семьи. Основной интерес представляют паи на 1,1 млрд рублей. Кроме того, изъять планируют земельные участки, дом и квартиру, автомобили, предметы роскоши, долю в нежилом помещении и 150 млн рублей по страховым договорам и наличные деньги.



Среди ответчиков — отец бывшего градоначальника Валентин Логвиненко, а также Василий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Виктория и Роман Полуляшные, Екатерина и Наталия Скороход (предположительно, неофициальная супруга и тёща).

Драка у «Табачки»

В соцсетях несколько дней назад появилось видео, на котором видно, как собирается толпа вокруг двух парней, устроивших потасовку. На кадрах можно заметить десятка два человек, однако большинство приближалось в нерешительности и лишь несколько человек пытались разнять дебоширов.



Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, участниками драки оказались представители мужского пола в возрасте от 23 до 38 лет и одна 31-летняя женщина.



На троих уже составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Остальных привлекут к ответственности после того, как их доставят в отдел.

Автобус Донецк-Ростов попал под атаку ВСУ

Утром 24 ноября беспилотники ВСУ атаковали автостанцию «Южный» в Донецке. В результате повреждения получил пассажирский автобус, который связывает ДНР с Ростовом-на-Дону. О случившемся сообщили в минтрансе республики.



Пострадали люди, находившиеся на территории станции. Глава Донецка Алексей Кулемзин уточнил: медицинская помощь потребовалась восьми гражданам, всем её оказывают в полном объёме. Тем временем министерство транспорта ДНР вместе с администрацией «Автовокзалы Донбасса» приняло меры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное сообщение с центральной автостанцией города.