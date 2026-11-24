В Ростовской области резко похолодает. Во второй половине 24 ноября дождь местами перейдёт в мокрый снег, а к 25–26 ноября подморозит, и на дорогах станет скользко. В Ростове-на-Дону похолодание окажется мягче, однако утренние заморозки и гололедица тоже не исключены.

Погода в Ростовской области

В течение 24 ноября пройдёт небольшой и умеренный дождь, вечером местами к нему добавится мокрый снег. Утром в отдельных районах сгустится туман. Юго-восточный ветер в основном будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, хотя возможны и порывы до 16–21 метров. Затем на два дня придёт западный и юго-западный поток, не такой сильный (7–12 метров в секунду с порывами до 15-18). Правда, утром и днём 16 числа снова вернётся шторм — около 21метра в секунду.



Днём 24 ноября термометр покажет +7...+12 градусов, но во второй половине дня и вечером по северу и западу похолодает до +2...+7. Речь идёт о Миллеровском, Чертковском, Боковском, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах.



На следующий день местами ожидаются небольшие осадки. В отдельных районах они станут умеренными: преимущественно дождь и мокрый снег, по северу — только снег. Ночью и утром в ряде муниципалитетов дороги покроются льдом; скользко будет и 26-го. Ночью обещают от −2 до +3 градусов, при прояснениях — до −6; днём — от +1 до +6.



В четверг, 26 ноября, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по югу — с дождём. Местами возникнут гололёдно-изморозевые явления. Независимо от времени суток ожидается около −3...+2 градусов, по югу — до +4 (Егорлыкский, Песчанокопский и соседние с ними районы).

Прогноз для Ростова-на-Дону

В донской столице 24 ноября утром пройдёт дождь, а днём осадки прекратятся. Туман, который затронет отдельные районы области, город не ожидает. Вечерний мокрый снег тоже обойдёт Ростов стороной. Днём будет +7...+9 градусов, во второй половине дня и вечером похолодает до +3...+5.



В ночь на среду существенных осадков не предвидится. Днём возможен небольшой дождь; снег и мокрый снег, которые прогнозируют в области, в городе маловероятны. Ночью обещают около нуля, днём — от +2 до +4.



Затем ночью пройдут дожди с мокрым снегом, которые прекратятся к утру. Днём 26 числа воздух прогреется до +1...+3 градусов, но в тёмное время суток похолодает до −2...0 градусов, из-за чего гололёд вернётся.