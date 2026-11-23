Стало известно, что пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, случившемся после атаки БПЛА ВСУ, пока не ликвидирован. По данным губернатора Юрия Слюсаря, после 17.00 мск продолжают тушить пламя.



Ликвидация последствий массированного удара по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в ночь на 23 ноября продолжается. К тушению привлекли необходимые силы и средства. Огонь не утихает более десяти часов. Погибших и раненых нет.



От атаки досталось и жилым кварталам Новошахтинска. В 12 домах, включая пять многоэтажек, выбило стёкла. Специалисты обходят квартиры, чтобы оценить ущерб и понять, какая помощь нужна людям.



Из-за ударов по дорожной инфраструктуре выросла нагрузка на объездные маршруты и мосты. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме.



Отдельно обсудили снабжение горючим. Вместе с федеральными структурами власти принимают меры для стабилизации рынка. Слюсарь поручил ежедневно контролировать поставки топлива и подготовить план действий на случай ухудшения обстановки.