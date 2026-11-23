Массированная комбинированная атака беспилотников и ракет на Ростовскую область продолжалась более шести часов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.



По его словам, в ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночного налёта врага. Комбинированная атака, как заявил Слюсарь, длилась шесть часов.



Ранее глава региона проинформировал, что за ночь в регионе уничтожили и подавили более 80 БПЛА в Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком. В Красносулинском районе от падения обломков возникло возгорание



Всего над территориями российских регионов военные перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотников.