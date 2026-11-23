Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. В ходе её отражения было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА — в Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.

В Красносулинском районе из-за падения обломков дрона возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте происшествия, информация уточняется.

Напоминаем: на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также на размещение таких материалов в интернете.