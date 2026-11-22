В одном из магазинов Ростова-на-Дону в районе Нахичевани продавали красную икру и красную рыбу без необходимых документов и маркировки, следует из документов размещённых в картотеке Арбитражного суда региона.



Как сообщается в материалах дела, в полицию поступила оперативная информация о противоправной деятельности при реализации рыбной продукции. В ходе проверки в магазине, расположенном на улице Богданова, полицейские обнаружили, что на банках икры горбуши, щуки, кеты, нерки, а также на упаковках семги, отсутствуют маркировка и нет необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность.



Материалы передали в Роспотребнадзор, который составил протокол и обратился в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности предпринимателя.



В суде бизнесмен вину не признал. Он утверждал, что товар закупал у официального поставщика, для удобства расфасовал продукцию в специализированную тару. Однако суд с этим не согласился: икра — продукт повышенного риска, в ней могут размножаться опасные бактерии, включая возбудителя ботулизма. Кроме того, как уточняется в документе, игнорирование обязательной маркировки «Честный Знак» на икру (осетровых или лососёвых) делает продукцию контрафактной (нелегальной) в рамках российского законодательства. При этом без маркировки невозможно установить производителя и срок годности продукта, идентифицировать содержащиеся в ней консерванты, что может угрожать здоровью потребителя.



В итоге суд оштрафовал бизнесмена на 15 тыс. рублей. Всю изъятую продукцию весом более 20 килограммов уничтожат.