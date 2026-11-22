Как сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью в городах Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах уничтожены беспилотники ВСУ.

В Миллеровском районе в посёлке Долотинка в результате о падения обломков БПЛА повреждены кровля и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении. К счастью, пострадавших нет.



Глава донского региона напомнил о том, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.