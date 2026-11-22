Ближайшие дни в Ростовской области пройдут при облачной погоде с прояснениями. Местами прольются дожди, утром 22 ноября видимость ухудшит туман, а в ночь на 23 ноября по региону возможен мокрый снег.

Погода в Ростовской области

Днём 22 ноября местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Утром в некоторых муниципалитетах опустится туман, в том числе в Ростове-на-Дону. Западный и юго-западный ветер останется на уровне 7–12 метров в секунду, как и накануне. Днём термометр покажет от +6 до +11 градусов, в ряде районов (очевидно, на юге Дона) — до +14.



В понедельник, 23 числа, осадки продолжатся, а ночью к дождю добавится мокрый снег. Направление воздушного потока сменится с юго-западного на юго-восточное, но скорость останется прежней — около 7–12 метров в секунду. Ночью синоптики ростовского Гидрометцентра обещают 0...+5 градусов, при прояснениях — до −2. Днём потеплеет до +3...+8.

Прогноз для Ростова-на-Дону

Днём 22 ноября в городе, как и во многих других муниципалитетах, пройдёт дождь. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. К ночи 23 числа температура упадет до +1...+3 градусов, но в светлое время суток снова немного повысится: до +6...+8.



В понедельник, 24 ноября, утром будет +8, хотя по ощущениям может показаться, что всего +1 (из-за сырости и ветра). Влажность в течение дня упадёт с 86% до 70%. Вечером похолодает до +4 градусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», ощущаться эта температура будет как −3 градуса.