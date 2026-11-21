Несколько дней подряд в Ростовской области бушует непогода: ветер оставил после себя разрушения, а регулярные дожди продолжают превышать месячную норму. Чего ждать с 21 по 23 ноября, сообщили на сайте регионального Гидрометцентра.

Погода в Ростовской области

Осадки растянутся на все три дня, однако их характер и интенсивность могут меняться. В субботу, 21 ноября, местами пройдёт небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер (9–14 метров в секунду с порывами до 15–20 метров) будет дуть весь день. Днём термометр покажет +8...+13 градусов, но из-за сырости и воздушных потоков может показаться, что на улице намного прохладнее.



В ночь на воскресенье, 22 ноября, обещают погоду почти без осадков. Днём небольшой и умеренный дождь пройдет лишь в некоторых муниципалитетах. В предрассветные часы опустится туман. Направление ветра останется прежним, но скорость снизится до 7–12 метров в секунду. Ночью ожидается от +4 до +9 градусов, с похолоданием по северу до 0. Минимальная температура возможна в Боковском, Тарасовском, Миллеровском и соседних с ними районах. В светлое время суток прогнозируют от +6 до +11 градусов, местами — до +14.



Осадки продолжатся и на следующей неделе, правда, не везде. В северной части возможен мокрый снег. Где именно ждать дожди, синоптики не уточняют.



Юго-западный ветер сменится на юго-восточный, но уже не станет усиливаться. Температура ночью составит около 0...+5 градусов, при прояснениях могут ударить заморозки до −2. Днём столбик термометра снова поднимется к +3...+8.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В донской столице 21 ноября днём преимущественно будет без осадков — это главное отличие от области, где местами ожидается небольшой дождь. Порывы юго-западного и западного ветра окажутся чуть слабее, до 15–18 метров в секунду. Дневная температура ожидается в районе +10...+12 градусов.



Во второй выходной, 22 числа, днём возможны осадки, а ночью и утром, как и в целом по региону, Ростов-на-Дону накроет густым туманом, из-за чего видимоть на дорогах ухудшится. Воздух прогреется до +9...+11 градусов, что ненамного больше, чем ночью (+6...+8 градусов).



Аналогичный прогноз актуален и для 23 ноября: временами небольшой дождь. Правда, на улице станет прохладнее: от +1 до +3 градусов ночью и от +6 до +8 градусов.