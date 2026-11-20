В ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах. В Минобороны сообщили о 310 сбитых беспилотниках над территориями РФ.

Атака на Дон

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион были уничтожены БПЛА ВСУ. Дроны сбили в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах.



Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.



Губернатор напомнил, что в Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.

Семь часов тревоги

Беспилотную опасность в Ростовской области объявили накануне вечером, 19 ноября, в 23:05 мск. Сначала по южной части региона, а спустя 40 минут и по северной. Такие сообщения появились в официальном приложении МЧС России. В них жителей призвали доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.



Отбой режиму беспилотной опасности был дан утром, спустя семь часов, в 06:10 мск. В МЧС добавили, что при обнаружении фрагментов БПЛА к ним нельзя приближаться и трогать их.

Атака на российские регионы

Атака вражеских беспилотников затронула не только Ростовскую область — сообщения о последствиях приходили и из других регионов.



По данным Минобороны, в ночь на 20 ноября над российскими регионами были сбиты 310 беспилотников. Все они были самолётного типа. БПЛА сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Чёрного морей.



В Луганске под удар попал посёлок Юбилейный. По словам Леонида Пасечника, три человека погибли, ещё шесть предварительно пострадали. Удар нанесли по спящим людям в жилых домах, в одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Среди раненых есть 8-летняя девочка. К ликвидации последствий привлекли все необходимые оперативные службы.



В Смоленской области, как сообщил губернатор Василий Анохин, повреждены гражданское промышленное предприятие и энергетический объект. Пострадавших нет. За ночь над регионом сбили 32 дрона.

Ограничения в аэропортах

По данным Росавиации, вечером 19 ноября временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Утром 20 ноября дополнительные временные ограничения ввели в Геленджике — они действовали для обеспечения безопасности полётов. Согласно NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск. В 6:27 дополнительные ограничения в Геленджике сняли.