По ходатайству военных следователей суд наложил арест на имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов уголовного дела — общая сумма арестованного составила 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс‑службе СК России.

В числе обвиняемых — бывший генеральный директор предприятия из Таганрога и ещё два лица. В зависимости от степени причастности им вменяют мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, а также получение и дачу взятки.

По данным следствия, экс‑гендиректор завышал стоимость продукции специального назначения, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, тем самым похитив бюджетные средства. Ущерб, причинённый Минобороны России, превысил 110 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что фигурант фиктивно трудоустроил родственника одного из должностных лиц — это делалось в обмен на общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Арест имущества проведён в целях обеспечения возможных имущественных взысканий в случае вынесения обвинительного приговора.