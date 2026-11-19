В регионе провели проверку того, как соблюдаются нормативы хранения медицинских препаратов, включая вакцины. Все лекарства, находящиеся на региональных складах, в обязательном порядке регистрируются в единой государственной системе мониторинга. Это гарантирует полный контроль за их перемещением и подтверждает подлинность каждой партии.

Министр здравоохранения области Наири Варданян осмотрел объекты, где размещаются медикаменты и медицинское оборудование. Главный акцент в ходе инспекции был сделан на соблюдении «холодовой цепи» для вакцин. Поддержание строгого температурного режима на всех этапах — от складского хранения и транспортировки до введения пациенту — критически важно, так как от этого напрямую зависит эффективность препарата.

По словам главы Минздрава, благодаря системе маркировки выстроен сквозной контроль за каждым лекарственным средством: от завода-производителя до медицинской организации. Это позволяет в любой момент проверить происхождение и оригинальность препарата.

Чтобы сделать вакцинацию максимально доступной, по инициативе губернатора Юрия Слюсаря из регионального бюджета были дополнительно выделены средства на приобретение более 315 тыс. доз вакцин. В настоящее время эти партии распределяются по медицинским учреждениям области.