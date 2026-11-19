Новости Ростовской области 19 ноября: БПЛА бензин, криминал, ДТП, погода

Власти скорректировали маршруты общественного транспорта в Неклиновском районе после атак БПЛА ВСУ. Регион на три дня накроет непогода. Тем временем в донской столице обсуждают острую тему — сообщения о скрытой съемке девушек в вузах. Подборка ключевых новостей — в материале rostov.aif.ru.

Автобусное сообщение в Неклиновском районе перестроено из-за последствий атак БПЛА ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что схемы движения автобусов в Неклиновском районе скорректированы в связи с ликвидацией последствий атак БПЛА ВСУ. По его словам, сейчас обновлённые схемы согласовываются с перевозчиками, чтобы сохранить регулярность рейсов и избежать сбоев в расписании.

Автобусы пущены в объезд из-за временных ограничений на трёх дорогах. Изменения затронули пять маршрутов, следующих через село Покровское: № 385 «Таганрог — Амарково», № 387/2 «Таганрог — Грузиново», № 388 «Таганрог — Дарьевка», а также № 407/1 и № 407/2 «Таганрог — Федоровка».

На Натальевском мосту через реку Миус организовано реверсивное движение, в связи с чем перевозчик корректирует расписание маршрутов № 384 «Таганрог — Васильево-Ханжоновка» и № 394 «Таганрог — Максимовский». Губернатор поручил минтрансу и перевозчикам в кратчайшие сроки наладить движение по объездным маршрутам и обеспечить отправление рейсов по графику.

В Таганроге скорректируют движение автобусов из-за ограничений на дорогах Подробнее

Спасатели Веселовского района вытащили щенка из полутораметрового колодца

В Веселовском районе Ростовской области спасатели помогли щенку, провалившемуся в колодец глубиной около полутора метров. Животное заметила местная жительница, которая попыталась достать его самостоятельно, но глубина не позволила это сделать.

На помощь прибыли сотрудники Веселовского подразделения областной службы спасения на воде. С помощью специальной петли они подняли щенка на поверхность. Всё закончилось благополучно.

Любовь, ласка, лакомство. Что общего у Дурова-младшего и «Каштанки» Чехова Подробнее

Четыре человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле после ДТП в Тарасовском районе

По предварительным данным, водитель автомобиля «Джили» двигался по трассе М-4 «Дон» и, предположительно, превысил скорость, не справился с управлением — легковушка вылетела в кювет и опрокинулась на крышу.

Как сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находившиеся в салоне четыре человека оказались заблокированы. Прибывшие спасатели помогли им выбраться из повреждённого автомобиля. Одного из пассажиров передали медикам скорой помощи, остальные от медицинской помощи отказались.

Отмычки и взломщики. Новая GTA 6: работают ли секретные коды и читы Подробнее

Ростов предупреждают о трёх сутках проливных дождей и шквалистом ветре

Глава Ленинского района Ростова-на-Дону Тарас Мельник оповестил жителей об ухудшении погодных условий, распространив официальное предупреждение Ростовского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток — 19, 20 и в ночь на 21 ноября — в городе ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер. Скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду.

В целях обеспечения безопасности горожанам настоятельно рекомендуется по возможности переждать непогоду в безопасных помещениях. При необходимости выхода на улицу следует избегать нахождения вблизи деревьев, линий высоковольтных передач, рекламных щитов и других потенциально неустойчивых конструкций.

В Ростове к работе подготовили 230 единиц техники Подробнее

Ростовские студентки сообщили о скрытой съёмке в туалетах вузов и шантаже

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в соцсетях о жалобах студенток одного из ростовских вузов на предполагаемую скрытую видеосъёмку в женских туалетах и последующий шантаж.

По её словам, поступает множество обращений от девушек, утверждающих, что неизвестные установили скрытые камеры в туалетах нескольких подразделений вуза. Предположительно, записи велись длительное время, а материалы впоследствии появились на сайтах с порнографическим контентом.

Студентки утверждают, что неизвестные начали писать им в соцсетях, присылая кадры скрытой съёмки. Мошенники требуют интимные фото и видео, угрожая распространить записи среди знакомых. Некоторые из предполагаемых пострадавших являются несовершеннолетними. По информации Мизулиной, аналогичные записи могли быть сделаны в туалетах торговых центров и спортивных клубов Ростова.

Выезд из тупика. Поможет ли опыт других городов улучшить транспорт Ростова Подробнее

Ситуация на топливном рынке 19 ноября 2026: сколько стоит бензин в Ростове?

Жители Ростова сообщают о нехватке отдельных марок бензина и очередях на некоторых заправках. О масштабах перебоев и конкретных АЗС в сообщениях не уточняется.

По данным мониторингового сервиса russiabase, всего в регионе насчитывается 525 АЗС.

Средние цены на топливо в Ростовской области 19 ноября 2026:

АИ-92: 77.53 руб./л

АИ-95: 85.20 руб./л

АИ-98: 119.55 руб./л

Дизельное топливо: 77.79 руб./л

Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.

В Таганрогском заливе нашли восемь ранее не встречавшихся видов рыб Подробнее

Синоптики рассказали о погоде в Ростовской области 19 ноября

Днем воздух в Ростовской области прогреется от +6°C на севере (например, в Каменске-Шахтинском) до +10...+12°C в Ростове-на-Дону. Ночью температура опустится до +3...+8°C в зависимости от района. Погода ожидается облачной и сырой.

В большинстве районов прогнозируется дождь, местами слабый, а в Ростове возможен умеренный дождь. К вечеру в отдельных районах осадки могут усилиться. Ветер южный и юго-западный, умеренный, 5–8 м/с, с возможными порывами до 9 м/с. Атмосферное давление составит около 745–748 мм рт. ст., влажность воздуха — высокая, на уровне 75–90%.