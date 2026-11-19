По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ростовской области сохраняется стабильная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом — эпидемические пороги не превышены. В рамках прививочной кампании от гриппа уже вакцинированы порядка 1,2 миллиона жителей региона.

Лабораторный мониторинг фиксирует активную циркуляцию шести респираторных вирусов: аденовируса, парагриппа, риновируса, сезонного коронавируса, бокавируса и РС‑вируса. Основные проявления этих инфекций — типичные простудные симптомы: насморк, кашель, повышенная температура. При этом отдельные вирусы могут провоцировать серьёзные осложнения.

Так, аденовирус способен вызывать конъюнктивит, а риновирус — усугублять течение бронхиальной астмы. Сезонный коронавирус, как правило, приводит лишь к лёгкому недомоганию. Особого внимания требуют семьи с маленькими детьми: парагрипп может спровоцировать у малышей круп, бокавирус преимущественно поражает детей, а РС‑вирус представляет опасность для младенцев — он способен стать причиной бронхиолита и пневмонии.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактических мер для предотвращения распространения инфекций. Основной путь передачи гриппа — воздушно‑капельный. Пик заразности больного приходится на первые 3–4 дня болезни, хотя выделение вируса возможно в течение всего периода заболевания. Во внешней среде вирус гриппа остаётся активным от 2 до 8 часов, но быстро уничтожается при использовании дезинфицирующих средств и под воздействием высоких температур.