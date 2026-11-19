На закупку феромонных ловушек и диспенсеров в Ростовской области выделят свыше 3,4 миллиона рублей — точная сумма контракта составляет 3 455 858 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ловушки предназначены для выявления и контроля численности опасных вредителей, в том числе персиковой плодожорки, азиатской ягодной дрозофилы, американской белой бабочки, африканской дынной мухи и западного кукурузного жука.

Заказчиком выступает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Приём заявок от участников торгов продлится до 26 ноября.

Феромонные ловушки применяют для обследования сельскохозяйственных земель: они помогают выявить карантинных вредителей и организовать дальнейшие меры по защите урожая.