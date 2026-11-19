Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Документ направлен на совместное решение приоритетных задач социально-экономического развития региона и укрепление его аграрного и промышленного потенциала. Об этом губернатор сообщил в своём канале Макс-канале.

Ключевой темой встречи стала финансовая поддержка аграриев.

«Сегодня, когда наши сельхозпроизводители столкнулись с трудностями, банк готов подставить плечо. Важно, что вместе мы работаем не только над решением текущих проблем, но и обсуждаем проекты развития», — отметил Юрий Слюсарь.

Борис Листов сообщил, что общий объём вложений РСХБ в экономику Дона достиг 1,6 трлн рублей, профинансировано 75 инвестпроектов, включая крупные тепличные и птицеводческие комплексы. В 2026 году аграриям выдано более 14 млрд рублей льготных кредитов, почти треть — малому и среднему бизнесу. Банк продолжит комплексную поддержку отрасли: от финансирования до развития агротуризма, кадрового обеспечения и сбыта продукции.

В рамках программы «Больше, чем банк» и экосистемы «Своё» работают фермерский маркетплейс, образовательные сервисы и портал сельского туризма. На базе Донского ГАУ действует «Школа фермера»: 156 выпускников, включая ветеранов СВО, около 70% остались в АПК или открыли своё дело.

Стороны договорились о совместной работе с сельской молодёжью. Банк поддержит программы Центра аграрного лидерства «Молодёжная станица Дон», за два года охватившего более 6 тысяч участников. Также планируется создание «Агрокампуса „Дон“» в Ростове и реконструкция ДК ДонГАУ.

В 2027 году в области стартует «Школа агротуризма». Борис Листов поддержал проведение проекта на Дону, отметив наличие работающих объектов, готовых предпринимателей и запроса на новые точки роста на селе.