В донской столице прошёл X Родительский форум «Крепкая семья — сильная Россия». Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, где активные родители, педагоги и эксперты обсуждали будущее подрастающего поколения. Форум объединил свыше 1,2 тыс. участников.

Участники обратили внимание на проблемные вопросы в системе обучения и воспитания детей, обменялись опытом, действующими образовательными и воспитательными практиками, а также определили дальнейшие направления сотрудничества семьи и школы.

«Интересная и насыщенная программа была подготовлена для участников. Родители приехали из всех 55 муниципалитетов Ростовской области. Мамы уходили с форума вдохновлённые и окрылённые», — отметила председатель Ростовского регионального Союза женщин России Лариса Тутова.

Союз выступил партнёром мероприятия. Также инициативу поддержали ДГТУ, банк «Центр-инвест», Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и другие.

Добавим, что работа была разделена на 12 секций, наиболее популярной из которых стала секция о конкурсе родительских инициатив.