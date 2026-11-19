В ноябре в Донской государственной публичной библиотеке при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области состоялась серия образовательных мероприятий «Пушкин и природа». Участниками трёх иммерсивных лекций, посвящённых творчеству великого поэта и вопросам экологии, стали 170 учеников из разных школ Ростова-на-Дону.

Программа мероприятий объединила классическую литературу и современную повестку устойчивого развития. В фойе библиотеки для гостей работала тематическая фотозона в виде открытой книги с цитатой Александра Пушкина, где каждый мог запечатлеть «чудное мгновение» на память.

Центральным событием стала иммерсивная лекция «Онегин, добрый мой приятель», которая прошла в виде театрализованной постановки и позволила школьникам взглянуть на знакомое произведение в новом, интерактивном формате. После лекции ребята приняли участие в игре «Угадай строчку», где продемонстрировали знание стихотворений Александра Пушкина, посвящённых природе. Завершилась образовательная часть викториной на тему устойчивого развития, в ходе которой школьники обсудили важность бережного отношения к окружающей среде.

Мероприятие организовал Сбер при поддержке регионального минприроды. Как отметил заместитель управляющего Ростовским отделением банка Антон Усачёв, мероприятие объединяет два разных мира: мир русской классической литературы и мир современной экологии.

«Но Александр Сергеевич Пушкин был не только гением слова, но и тонким ценителем природы. Его строки учат видеть красоту в каждом времени года, любить родной край и бережно относиться к тому, что нас окружает. Сегодня активно продвигается „зелёная“ повестка на Дону. Экология и сохранение природы — это часть нашей повседневной стратегии. Ведь это важно для будущего детей и устойчивого развития региона. Поэтому развивается волонтёрское движение, открываются экологические тропы, очищаются водоёмы. Быть „зелёным“ — значит поддерживать друг друга, менять жизнь к лучшему и заботиться о будущем», — прокомментировал Антон Усачёв.

По словам министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Аллы Кушнарёвой, для донского региона экология и сохранение природного богатства — стратегический приоритет.

«Мы видим, как сегодня важно общаться с подрастающим поколением, воспитывать в детях любовь к родному краю и ответственность за его будущее. Именно поэтому мы поддерживаем такие просветительские проекты. Через культуру и классическую литературу мы говорим с молодёжью о важном — о бережном отношении к природе, о том, что каждый может внести вклад в улучшение экологической ситуации в регионе», — подчеркнула Алла Кушнарёва.