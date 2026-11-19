Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а в отдельных районах возможны сильные дожди и ливни. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °C (при прояснениях до +3 °C), а днём воздух прогреется до +8...+13 °C. Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с.

Ночью ожидается +7...+9 °C, днём +10...+12 °C. Будет идти дождь, ночью и утром временами сильный. Ветер южный, 7–12 м/с, с порывами днём 15–18 м/с, а ночью порывы могут достигать 20–25 м/с.

Действует штормовое предупреждение: по южной половине области, включая прибрежные зоны, прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 24–29 м/с, местами до 30 м/с, в сочетании с ливнями. Также в устье Дона ожидается ветровой нагон воды, который может повысить её уровень на 20–40 см выше неблагоприятной отметки.

Из-за риска сильного ветра и ливней рекомендуется быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями, а также следить за оперативными обновлениями прогноза от МЧС и гидрометцентра. Если вас интересует погода в конкретном районе области, уточните, и я предоставлю более детальную информацию.