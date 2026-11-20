Жителей Ростовской области ждут три дня непогоды. Синоптики обещают сильные дожди с грозами и шквалистый ветер, порывы которого местами достигнут 30 метров в секунду. Подробный прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

Погода в Ростовской области

С 20 по 22 ноября на Дону ухудшатся погодные условия. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные и даже с грозой. Порывы ветра могут достигать 15–18 метров в секунду, усиливаясь до 22–24 метров. В ряде районов — до 29 метров.



Ветреная и дождливая погода задержится на все три дня, хотя интенсивность осадков будет меняться. В ночь и утром 20 ноября в ряде муниципалитетов опустится туман. Днём воздух прогреется до +7...+14 градусов, а в субботу (21 числа) на юге региона потеплеет до +15. Такой прогноз актуален для Сальского, Песчанокопского и соседних с ними районов.



За несколько дней в отдельных районах может выпасть от 20 до 35 миллиметров осадков — это почти половина месячной нормы для ноября.



В воскресенье снова ожидается небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах появится туман. Ветер юго-западного направления стихнет до 5–10 метров в секунду, хотя ночью по северу возможны порывы и до 14 метров в секунду. Например, в Шолоховском, Боковском, Морозовском районах. В тёмное время суток столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов; днём — от +6 до +11, по югу — до +14.

Прогноз для Ростова

В донской столице обещают похожую погоду. В частности, 20 ноября днём пройдет дождь, но утренних ливней, грозы и тумана не ожидается. Порывы южного ветра окажутся слабее, чем в среднем по области — около 15–18 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +10...+12 градусов.



Ночью 21 ноября пройдёт небольшой дождь, а днём существенных осадков не предвидится. Температура ночью составит около +8...+10 градусов, днём — до +9...+11. Чуть прохладнее может стать к 22 ноября: до +4...+6 и +8...+10 градусов соответственно.