Должностное лицо Ростовской таможни уволено в связи с утратой доверия — причиной стало совмещение госслужбы с коммерческой деятельностью по перевозке пассажиров легковым такси. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре (ЮТП).

Нарушения выявили в ходе проверки, которую провела Таганрогская транспортная прокуратура. По результатам разбирательства прокурор внёс представление начальнику Ростовской таможни.

Как уточнили в ЮТП, на сотрудника распространялись ограничения, предусмотренные федеральным законом «О противодействии коррупции»: госслужащим запрещено заниматься подобной коммерческой деятельностью. После рассмотрения представления сотрудника уволили.