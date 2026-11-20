В Таганроге из‑за шторма упали три дерева. Два из них повредили легковые автомобили, третье рухнуло на балконы многоквартирного дома. Кроме того, упавшее дерево перекрыло проезжую часть. Об этом утром 20 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сейчас все три дерева распилены; их вывоз планируют завершить до конца недели.

Наиболее сложная ситуация сохраняется на пересечении улиц Морозова и Дзержинского — там по‑прежнему наблюдается подтопление, проезд затруднён. После того как вода сойдёт, специалисты обследуют участок, чтобы выяснить причину подтопления.

Коммунальные службы продолжают работы по прочистке ливневой канализации: на данный момент работы выполнены по десяти адресам, часть заявок ещё находится в работе. В роще «Дубки» расчистку территории начали 20 ноября.

Также поступили обращения об отсутствии уличного освещения на улицах Фрунзе, Инициативной, Лизы Чайкиной и в 10‑м Новом переулке. Специалисты должны проверить электросети и устранить неполадки в течение дня.

Работа общественного транспорта организована в изменённом режиме: трамваи на пересечении улиц Морозова и Дзержинского ходят штатно, электробусы следуют по временной схеме — по улице Москатова.