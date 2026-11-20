Из‑за ремонтно‑путевых работ 20 ноября изменится расписание пригородных поездов на юге Ростовской области — об этом сообщили в СКЖД.

В этот день будут отменены рейсы:

поезд № 6026 Ростов — Азов (отправление из Ростова в 13:08);

поезд № 6025 Азов — Ростов (отправление из Азова в 15:39).

Корректировки также затронут маршруты Волгодонская — Ростов, Ростов — Азов — Ростов, Тихорецкая — Степная — Тихорецкая, Ростов — Степная — Ростов и Ростов — Орловка‑Кубанская — Ростов.

Так, поезд № 6813 Волгодонская — Ростов 20 ноября отправится в 08:42 — это на 1 час 34 минуты позже обычного времени. Состав проследует все станции с отклонением от нормативного расписания и прибудет в Ростов в 14:29.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.