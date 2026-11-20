Донское управление МЧС предупредило жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде: в регионе прогнозируются сильные ливни с грозами и порывистый ветер — до 30 метров в секунду. Есть риск подтоплений.

По данным ФГБУ «Северо‑Кавказское УГМС», наибольшая вероятность неблагоприятных погодных условий — в юго‑западных районах области. В зоне риска — Азовский, Аксайский, Куйбышевский, Матвеево‑Курганский, Мясниковский, Неклиновский и Родионово‑Несветайский районы. Как пояснили в МЧС, из‑за обильных осадков возможно нарушение условий жизнедеятельности населения.

Согласно уточнённому прогнозу, ливни пройдут местами по Ростовской области до конца суток 19 ноября, а также ночью и утром 20 ноября. В том числе непогода ожидается в районе Таганрогского залива.

МЧС рекомендует жителям по возможности не выходить на улицу и не садиться за руль во время дождя. Если стихия застала на открытом пространстве, нельзя находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями, ветхими зданиями, витринами и оборванными проводами. При скачках напряжения в электросети следует отключить бытовые приборы от сети.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам «101» или «112».