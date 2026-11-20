Жители западной окраины Ростова-на-Дону поделились кадрами плотной пелены, накрывшей город. Видимость ухудшилась ещё до рассвета, и туман не рассеялся к утру.



Ночью на Ростов опустился густой туман. Первыми необычное явление заметили жители западной части города — они поделились фото с rostov.aif.ru. На кадрах видно, как плотная дымка скрывает дома и деревья — пелена скрыла высотки в микрорайоне Левенцовском.



По словам горожан, пелена опустилась после полуночи и к утру не рассеялась. Видимость на дорогах остаётся ограниченной, особенно в низинах и у воды. Водителям стоит соблюдать осторожность, снижать скорость и держать дистанцию.



Синоптики предупреждали о тумане заранее: подобное явление для конца ноября в регионе не редкость. Оно связано с перепадом температур и высокой влажностью. О том, как долго простоит дымка, в прогнозах не уточняется, но обычно к полудню она постепенно рассеивается.