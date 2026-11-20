В Ростове 78‑летняя женщина стала жертвой аферистов — общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. Информацию подтвердили в пресс‑службе ГУ МВД по Ростовской области.

Схема обмана началась с телефонных звонков: злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур. Они убедили пенсионерку, что её деньги находятся под угрозой и их нужно «обезопасить».

Следуя инструкциям мошенников, женщина сначала передала курьеру 1,5 миллиона рублей из личных сбережений. Затем ей вновь позвонили и вынудили отдать ещё 400 тысяч рублей. Позже со счёта пенсионерки были списаны почти 100 тысяч рублей. После этого преступники прекратили связь, и пострадавшая обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).