Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внёс в Заксобрание региона законопроект о повышении ряда социальных выплат — изменения могут вступить в силу с начала января 2027 года.

Согласно документу, ежемесячные выплаты вырастут для нескольких категорий граждан. Труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, сумму предлагают увеличить с 1 240 до 1 290 рублей.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для семей, воспитывающих детей с фенилкетонурией. При принятии закона размер ежемесячной выплаты будет зависеть от возраста ребёнка и составит от 2 900 до 7 600 рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение выплаты на погребение за счёт регионального бюджета — её размер может вырасти до 10 400 рублей (сейчас она составляет 10 000 рублей).