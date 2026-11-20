В Ростовской области прошла комплексная проверка условий хранения медицинских препаратов. Глава донского минздрава лично оценил ситуацию на складах, уделив особое внимание соблюдению холодовой цепи. Эта система гарантирует необходимый температурный режим на всех этапах: от приемки и транспортировки до введения препарата пациенту.



«Качество вакцины начинается задолго до процедурного кабинета – со склада, с правильной температуры, с прослеживаемости каждой упаковки. Сегодня мы убедились, что эта цепочка работает. Вакцины достаточно, она есть в каждой поликлинике. Особо призываю не откладывать вакцинацию пожилых граждан, родителей маленьких детей и лиц с хроническими заболеваниями, так как для них риск осложнений после перенесённого гриппа наиболее высок», — комментирует министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.



Все лекарственные средства регистрируются в единой государственной системе мониторинга. Это позволяет отслеживать движение каждой упаковки и проверять ее подлинность. Для обеспечения доступности иммунизации по инициативе главы региона Юрия Слюсаря из областного бюджета выделили дополнительные средства. На них закупили более 315 тысяч доз вакцины, которые сейчас распределяют между поликлиниками.



В области продолжается кампания по иммунизации против гриппа в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На сегодняшний день прививку сделали уже более 1,3 миллиона человек, в том числе около 450 тысяч детей. Жители могут пройти вакцинацию бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления.