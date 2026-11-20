На портале «ГИС Торги» 20 ноября появилось объявление о продаже двух бактрианов — самца и самки 2015 года рождения. Животные находятся в заказнике «Горненский» (Красносулинский район), а организатором торгов выступает ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Ростовской области.

Стартовая цена лота — 309 тысяч рублей за самца и 288 тысяч рублей за самку. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 декабря, сами торги пройдут 22 декабря.

Это не первая попытка реализовать верблюдов: с лета текущего года аукционы неоднократно признавались несостоявшимися из‑за отсутствия покупателей. Ранее аналогичным образом не удалось продать стадо муфлонов.

Приобрести животных могут только зоопарки и зоосады, способные обеспечить им надлежащие условия содержания. Закон запрещает держать таких верблюдов в домашних условиях — в том числе на дачных участках или в квартирах.