В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области завершили ремонт участка региональной автодороги — подъезда от трассы «Дон» к зоне отдыха в Ростове‑на‑Дону (левый берег Дона). Работы выполнило ООО «Т‑Транс».

Специалисты сняли повреждённое покрытие методом фрезерования, затем уложили выравнивающий и верхний слои из горячих асфальтобетонных смесей. Для безопасности движения нанесли разметку из холодного термопластика и обустроили присыпные обочины. Сейчас объект введён в эксплуатацию.

Благодаря ремонту поездки к местам отдыха на левом берегу стали комфортнее и безопаснее — это актуально для тысяч жителей и гостей города.

Заместитель губернатора, министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова подчеркнула, что обновление подъездов к рекреационным зонам — важный шаг в формировании комфортной городской среды. «Качественное дорожное покрытие не только делает поездку приятнее, но и напрямую влияет на безопасность» — отметила она.