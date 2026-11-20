В Ростовской области на 922-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» продолжается реализация инфраструктурного проекта компании «МАК-Лоджистик». Сейчас для автомобилистов уже открыта первая очередь комплекса — современная многотопливная автозаправочная станция площадью 2 га.

На этом участке развёрнут логистический хаб федеральной сети трассовых комплексов «Транспарк» общей площадью 4 га. Объект спроектирован с учётом европейских стандартов обслуживания как легкового, так и грузового транспорта и включает в себя многотопливную АЗС, кафе-ресторан и благоустроенную зону отдыха. Строительство объекта велось при кредитной поддержке Сбера: сумма сделки составила 450 млн рублей со сроком финансирования 24 месяца. К маю 2027 года здесь завершится возведение отеля.

Все объекты на новой многофункциональной зоне (МФЗ) построены с учётом потребностей маломобильных граждан. Здесь обустроены пандусы, а поверхности выполнены из нескользящих материалов, обеспечивающих безопасность передвижения.

«Ростовская область — важный транспортный узел и логистический хаб на юге России. Открытие нового сервисного комплекса на автомагистрали М-4 „Дон“ — значимый шаг в развитии придорожной инфраструктуры региона. Такие многофункциональные объекты создают новые рабочие места и повышают качество сервиса для автомобилистов, делая поездки по региону более удобными и безопасными», — отметил управляющий Ростовским отделением банка Константин Бугрим.

По словам генерального директора компании-инвестора Расула Исаева, в Ростовской области, на федеральной трассе М-4 «Дон», есть дефицит в современных, комфортабельных площадках для отдыха пассажиров и водителей.

«Проект направлен на устранение такого дефицита. Это уже пятая по счёту многофункциональная зона, открытая на М-4 „Дон“ в Ростовской области. Такие площадки объединяют зоны отдыха, крупные АЗС с магазинами и кафе, гостиницы и торговые комплексы, которые создают комфорт и безопасность для всех участников дорожного движения», — добавил Расул Исаев.

Запуск объекта обеспечил создание дополнительных рабочих мест и модернизировал стандарты дорожного сервиса в одном из наиболее динамичных транспортных коридоров Ростовской области. В перспективе компания намерена масштабировать южное направление, развивая сеть МФЗ.