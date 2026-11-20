На площадке Донского государственного технического университета состоялся десятый по счету Родительский форум «Крепкая семья — сильная Россия». Масштабное мероприятие объединило около 1200 человек: активных родителей из различных муниципалитетов Ростовской области, педагогов, сотрудников государственных ведомств и представителей общественных объединений.

Главным посылом встречи стала мысль о том, что воспитание детей — это общая задача, которую школа и семья не могут решать по отдельности. Особое внимание уделили сохранению преемственности поколений и традиционных ценностей Донского края. Система непрерывного казачьего образования, призванная воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность и уважение к историческому наследию, продолжает активно расти. Сегодня статус «казачьих» имеют 793 образовательных учреждения региона, в которых обучается более 140 тысяч детей.

Деловая часть форума состояла из общего пленарного заседания и работы тематических площадок, разделённых на четыре направления в зависимости от этапов взросления ребёнка. Наибольший интерес у аудитории вызвала секция, посвящённая конкурсу родительских инициатив: участники изучили успешный опыт победителей предыдущих лет и получили мотивацию для реализации собственных проектов.

«Форум является площадкой не только для обсуждения, но и для обмена лучшими практиками и выработки совместных решений. В рамках тематических секций обсудили широкий круг вопросов: от способов выстраивания доверительных отношений между родителями, детьми и педагогами до психологических аспектов адаптации ребёнка к школьной жизни», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

В ходе работы секций участники затронули широкий спектр актуальных тем. Они обсудили, как через совместные проекты, игры и семейные обычаи выстраивать доверительный диалог между родителями, педагогами и детьми, и какие психологические факторы влияют на успешную адаптацию ребёнка к школе. Также в фокусе внимания оказались вопросы формирования единого воспитательного пространства «семья — школа — общество», профилактики детской игровой зависимости и защиты несовершеннолетних от вовлечения в деструктивную деятельность.