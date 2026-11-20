Ситуация с бензином в Ростовской области в ноябре 2026 года остаётся напряжённой, но контролируемой. Рассказываем, как обстоят дела с топливом после периода стабилизации и снятия лимитов.

Официальные цены на бензин

В Ростовской области средняя цена автомобильного бензина к 16 ноября подорожала всего на 3 копейки за неделю — до 78,85 рубля. Среди марок картина выглядит немного контрастнее. АИ-92 стал стоить на 13 копеек больше (73,64 рубля). Заметнее всего выросло в цене дизельное топливо: до 78,27 рубля (на 63 копейки больше).



АИ-95, наоборот, подешевел до 81,29 рубля (на 5 копеек). Марка АИ-98 и выше держится на одном уровне — 111,49 рубля.

Ростовская область на фоне ЮФО и России

В Южном федеральном округе средняя цена бензина к 16 ноября составила 80,08 рубля, а дизтоплива — 85,19 рубля. Ростовская область с показателем 78,85 рубля держится ниже средней окружной. Внутри ЮФО разброс большой. Дороже всех стоит горючее в Крыму и Севастополе: 116,82 и 119,57 рубля соответственно. В Волгоградской области можно найти самый дешёвый бензин (72,86 рубля). Адыгея и Астраханская область тоже оказались в списке ниже Ростовской: 74,77 и 76,21 рубля. Краснодарский край близок к ростовскому уровню, но и там чуть дешевле — 77,39 рубля. Калмыкия почти догоняет Ростовскую область: 78,45 рубля.



По России Росстат указывает среднюю цену топлива 74,15 рубля (дизель — 87,09 рубля). По сравнению с прошлой неделей, стоимость бензина стала больше на 4 копейки, а дизель подскочил сразу на 46 копеек.

Актуальные цены на 20 ноября

По данным сайта RussiaBase, 20 ноября средняя стоимость по Ростовской области АИ-92 составила 77,53 рубля за литр, а АИ-95 — 85,2 рубля. Это выше официальных значений, которые публиковали накануне в Росстате. По факту АИ-92 и АИ-95 оказались дороже почти на 4 рубля.



В Ростове-на-Дону цены колеблятся в районе 74 рублей за литр АИ-92, около 83 рублей — за АИ-95. В среднем АИ-98 обходится в 114 рублей, а АИ-100 — примерно в 104 рубля. Дизельное топливо разливают по 77 рублей. Городские значения оказались ниже региональных на несколько рублей.

Последние новости на топливном рынке

С середины ноября жители Ростовской области снова начали жаловаться на отсутствие бензина. Перебои затрагивают прежде всего независимые заправки, тогда как крупные сети и вертикально интегрированные компании работают стабильнее. Региональные власти признают обстановку напряжённой, но контролируемой, особенно в отдалённых районах.



«Из-за внешних вызовов временно усложнилась логистика поставок — в первую очередь это затронуло независимые АЗС. При этом у крупных операторов запасы топлива достаточны, они работают стабильно», — уточнили в областном правительстве.



Для сдерживания ситуации действуют ограничения на розничную продажу, ввели запрет на экспорт дизтоплива, наращивают импорт, ускоряют ремонты на НПЗ и следят за ценниками через ФАС.



В итоге в ноябре, несмотря на точечные проблемы с поставками на отдельных АЗС, цифры в статистике и на практике почти не меняются.