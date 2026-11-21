В Ростовской области родители иногда выбирают для детей необычные имена. Среди редких за последнее время — Беатриса, Рива, Мона, Остин и Салим. Рассказываем, что они означают и с кем из известных людей ассоциируются.

Путешественница, приносящая счастье

Беатриса — западноевропейское имя латинского происхождения. Оно восходит к латинскому Viator («путешественник»), а его женская форма Viatrix означает «путешественница». В поздней латыни появилось и другое значение — Beatrix, «та, что делает счастливой», «приносящая блаженство».



В европейской культуре самую громкую славу этому имени принесла Беатриче — муза и возлюбленная поэта Данте Алигьери, которую он воспел в «Божественной комедии». Она же стала персонажем пьесы Шекспира «Много шума из ничего». В истории известны и святые с этим именем, а в современном мире — например, Беатриса, принцесса Йоркская, и актриса Беатрис Артур.

Остин: величественный «англичанин»

Остин — английское имя, которое происходит от старофранцузского сокращения латинского имени Augustinus (Августин). В основе лежит латинское Augustus — «великий», «величественный». Долгое время оно бытовало как фамилия, а затем стало и личным именем.



Самая известная носительница фамилии — писательница Джейн Остин, чьи романы «Гордость и предубеждение» и «Эмма» входят в золотой фонд английской литературы. Среди современных знаменитостей с этим именем — актёр Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Дюна: Часть вторая».

Как ещё называли новорождённых

Имена для девочек:



Павла — женская форма имени Павел, от латинского paulus, «малый», «скромный»;



Рива — имеет несколько корней: в итальянском означает «берег», «побережье», в еврейской традиции восходит к имени Ревекка и может трактоваться как «юная дева» или «сверкающая»;



Мона — в ирландском означает «благородная», «величественная»; также может быть краткой формой имён Моника или Рамона, а в арабском языке значит «желание», «мечта»;



Кнарик — армянское имя, означающее «маленькая арфа» или «лира».



Для мальчиков:



Салим — арабское имя со значением «здоровый», «невредимый», «с чистой душой»; также трактуется как «миролюбивый», «тихий»;



Шокиржон — узбекское или таджикское имя, образованное от Шокир («благодарный») и Джон («душа»), то есть «благодарная душа»;



Ахмаджон — также узбекское или таджикское имя: Ахмад («самый достойный, похвальный») плюс Джон («душа»), что даёт значение «достойная душа».



Хабибулло — арабское имя, означающее «любимец Аллаха».