В Ростовской области родители иногда выбирают для детей необычные имена. Среди редких за последнее время — Беатриса, Рива, Мона, Остин и Салим. Рассказываем, что они означают и с кем из известных людей ассоциируются.
Путешественница, приносящая счастье
Беатриса — западноевропейское имя латинского происхождения. Оно восходит к латинскому Viator («путешественник»), а его женская форма Viatrix означает «путешественница». В поздней латыни появилось и другое значение — Beatrix, «та, что делает счастливой», «приносящая блаженство».
В европейской культуре самую громкую славу этому имени принесла Беатриче — муза и возлюбленная поэта Данте Алигьери, которую он воспел в «Божественной комедии». Она же стала персонажем пьесы Шекспира «Много шума из ничего». В истории известны и святые с этим именем, а в современном мире — например, Беатриса, принцесса Йоркская, и актриса Беатрис Артур.
Остин: величественный «англичанин»
Остин — английское имя, которое происходит от старофранцузского сокращения латинского имени Augustinus (Августин). В основе лежит латинское Augustus — «великий», «величественный». Долгое время оно бытовало как фамилия, а затем стало и личным именем.
Самая известная носительница фамилии — писательница Джейн Остин, чьи романы «Гордость и предубеждение» и «Эмма» входят в золотой фонд английской литературы. Среди современных знаменитостей с этим именем — актёр Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Дюна: Часть вторая».
Как ещё называли новорождённых
Имена для девочек:
Павла — женская форма имени Павел, от латинского paulus, «малый», «скромный»;
Рива — имеет несколько корней: в итальянском означает «берег», «побережье», в еврейской традиции восходит к имени Ревекка и может трактоваться как «юная дева» или «сверкающая»;
Мона — в ирландском означает «благородная», «величественная»; также может быть краткой формой имён Моника или Рамона, а в арабском языке значит «желание», «мечта»;
Кнарик — армянское имя, означающее «маленькая арфа» или «лира».
Для мальчиков:
Салим — арабское имя со значением «здоровый», «невредимый», «с чистой душой»; также трактуется как «миролюбивый», «тихий»;
Шокиржон — узбекское или таджикское имя, образованное от Шокир («благодарный») и Джон («душа»), то есть «благодарная душа»;
Ахмаджон — также узбекское или таджикское имя: Ахмад («самый достойный, похвальный») плюс Джон («душа»), что даёт значение «достойная душа».
Хабибулло — арабское имя, означающее «любимец Аллаха».