В ДНТ «Восток» Ростова-на-Дону обесточено около 400 домов, без электричества остались порядка 1 тыс. жителей дачного товарищества. Об этом накануне вечером 20 ноября сообщил городской департамент ЖКХ и энергетики.

Причиной отключения стала кабельная линия электроснабжения, повреждённая при монтаже ограждения детского сада № 312 «Катюша» — работы вела подрядная организация.

Сейчас на месте идут земляные работы, после чего специалисты проложат новый кабель протяжённостью около 100 метров. Ход восстановления электроснабжения держит на контроле администрация Первомайского района. По предварительным данным, свет вернут к 20:00 21 ноября 2026 года.