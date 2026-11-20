На Дону городские службы перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Александр Скрябин.



В Ростове-на-Дону для коммунальщиков сохраняется режим повышенной готовности в связи с осадками. Особый контроль установлен за участками, которые чаще всего подвергаются подтоплениям.



Работникам предписано убирать листву и мусор с решеток ливнеприемников, а также прочищать ливневую канализацию и коллекторы. Это необходимо, чтобы не допускать скопления воды на дорогах и во дворах.



На дежурстве находятся 8 бригад комбинатов благоустройства. Дорожные службы задействовали три бригады и три единицы техники. При возникновении подтоплений группировку сил готовы усилить две илососные машины.