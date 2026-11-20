Автомобилистов предупредили о повышенной опасности ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождливой погоды. Осадки ожидаются в течение всего дня и вечера 20 ноября. Предупреждение поступило от госкомпании «Автодор».

В связи с ухудшением погодных условий водителей призвали к особой бдительности: рекомендуется следить за сообщениями на дорожных табло, строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, особенно на влажном покрытии.

Стоит отметить, что ранее региональные синоптики и спасатели уже сообщали о надвигающихся ливнях и сильном ветре. Кроме того, движение по дорогам области осложнял туман, который, согласно прогнозам, может вернуться в ночь с 21 на 22 ноября.