В Ростовской области верблюды снова не нашли новых хозяев, а жители столицы застряли в девятибалльных пробках. Рассказываем, чем еще запомнился день 20 ноября.

Верблюды идут с молотка

На портале «ГИС Торги» 20 ноября появилось объявление о продаже двух верблюдов — самца и самки 2015 года рождения. Животных содержат в заказнике «Горненский» Красносулинского района. Организатор торгов — ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Ростовской области.

Стартовая цена самца — 309 тысяч рублей, самки — 288 тысяч. Заявки принимают до 17 декабря, сами торги назначены на 22 декабря.

С лета нынешнего года аукционы по этим животным неоднократно срывались из-за отсутствия желающих. Ранее таким же образом не удалось пристроить стадо муфлонов.

Купить верблюдов могут только зоопарки и зоосады, которые способны создать им подходящие условия. Закон не разрешает держать таких животных дома — в том числе на дачах или в квартирах.

Льготный проезд на трассе М-4 «Дон»

Губернатор Юрий Слюсарь и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили реконструкцию трассы М-4 «Дон» на «Транспортной неделе—2026». Речь шла об участке с 933 по 1024 км протяжённостью 91 км. Он проходит через Каменский, Красносулинский, Октябрьский районы, а также Каменск-Шахтинский и Шахты.

Работы стартовали в прошлом году, а готовность объекта уже превышает 70%. Завершить начатое планируют летом 2027 года. Водители получат современную шестиполосную магистраль с освещением и интеллектуальной системой управления движением.

Юрий Слюсарь отдельно обозначил позицию по тарифам для жителей Шахт, которые зачастую добираются по этой дороге в Ростов на работу, учебу или в больницу.

«Гибкая система абонементов и скидок для местных жителей — это как раз тот механизм, который позволит обеспечить им проезд по комфортной скоростной трассе без излишней нагрузки на семейный бюджет», — подчеркнул глава региона.

Стороны выработали компромисс. Для шахтинцев с транспондером разработали гибкую систему абонементов. Пакет на 50 поездок обойдётся в 2000 рублей. Одна поездка для автомобилей первой категории будет стоить 40 рублей вместо базовых 100.

На участке введут открытую систему оплаты: деньги спишут только при фактическом пересечении терминала. Бесплатный альтернативный маршрут через Новочеркасск останется — он сопоставим по протяжённости и соответствует всем требованиям законодательства.

Гигантские пробки в Ростове

К вечеру в донской столице образовался транспортный коллапс. Предвыходной час пик совпал с осенней непогодой, и центральная часть города стала красно-бордовой на сервисе «Яндекс.карты».

Загруженность ключевых магистралей оценивают в 8–9 баллов из 10 возможных. Движение со скоростью 5-10 километров в час наблюдается на Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также на улицах Текучева, Сиверса, Пушкинской и Красноармейской. Обычная поездка по центру может занять в три-четыре раза больше времени, чем обычно.

Водителям советуют искать альтернативные пути объезда, планировать маршруты заранее, следить за оперативной обстановкой на онлайн-картах и закладывать дополнительное время на дорогу.