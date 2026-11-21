В ночь на 24 ноября наш спутник достигнет полнолуния — будет так называемая Бобровая Луна. Событие уже окрестили суперлунием. Что это значит и стоит ли наблюдать явление, рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

Бобровая Луна

Ноябрьское полнолуние 2026 года выпадает на 24 число. В народе его называют Бобровой Луной — из-за обычаев американских индейцев и подготовки бобров к зимовке. По другой версии, в ноябре открывался сезон охоты на бобра. У разных народов есть и другие названия — Морозная или Замерзающая Луна, связанные с климатом Северного полушария. Сами названия не наделяют полную Луну особыми свойствами, однако в 2026 году она действительно будет немного отличаться от других полнолуний.

Когда ждать полнолуние

Полнолуние наступит 24 ноября в 17:53 мск. Луна будет находиться от Земли на расстоянии около 360 800 километров. Из-за близости её видимый размер увеличится примерно на 6,5%, а яркость — на 13,5% по сравнению с полнолунием на средней удалённости.



В астрономии термина «суперлуние» нет — так обычно называют совпадение полнолуния с перигеем, когда Луна подходит к Земле максимально близко.



«Точного совпадения никогда не бывает, но обычно довольствуются приблизительным, при котором полнолуние отстоит от перигея не более чем на пару дней. За год происходит 12 или 13 полнолуний, из которых 3–4 можно назвать суперлуниями, поэтому явление не считается редким. В прошедшем 2025 году о суперлуниях сообщали четырежды — в январе, октябре, ноябре и декабре», — добавил астроном.

Как наблюдать полнолуние

Специальные приборы не понадобятся: Луну видно без оптической техники. Главные условия — ясное небо и отсутствие высоких зданий и деревьев вокруг. Из-за особенностей человеческого глаза, который почти не различает небольшое смещение освещения лунного диска, Луна будет казаться полной в течение трёх ночей — с 23 по 25 ноября.



По мере восхода ночное светило поднимется выше и станет ярче, но визуально меньше. Самую крупную Луну можно застать ранним вечером. Низко над горизонтом спутник Земли может приобрести оранжевый или красноватый оттенок — так происходит из-за преломления отражённого света в толстых слоях атмосферы.



«Ожидать грандиозного зрелища вечером 24 ноября не стоит. Более того, вопреки распространённому мнению, полнолуние — не лучшее время для наблюдения Луны в телескоп: солнечные лучи падают на поверхность отвесно, тени от гор и кратеров становятся невыразительными, мелкие детали теряются. Гораздо лучше смотреть Луну в первой или последней четверти — тогда детализация и контраст будут максимальными», — подчеркнул Дёмин.

Что ещё можно увидеть в небе

В эту ночь полная Луна сблизится с Плеядами. Звёздное скопление Семь сестёр располагается в созвездии Тельца и напоминает ковш из голубоватых звёзд. Без техники видно лишь от 6 до 9 ярких звёздочек, хотя на самом деле Плеяды — это тысячи далёких молодых голубых гигантов. Яркая Луна может затмить их свечение и затруднить наблюдение.



Синоптики обещают в Ростове облачность и осадки, поэтому видимость Бобровой Луны остаётся под вопросом. Но даже в ненастную погоду тучи иногда ненадолго развеиваются. Если небо откроется вечером, ростовчане увидят одно из самых красивых полнолуний года.