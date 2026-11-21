В Ростовской области кредитную организацию оштрафовали за назойливые звонки и сообщения должнице. Об этом сообщили в донском главке судебных приставов.

Женщина обратилась в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности с жалобой на возможное нарушение её прав при взыскании просроченной задолженности. Приставы выяснили: у заявительницы образовался долг по кредитной карте, оформленной в этой кредитной организации.

В течение месяца представитель банка девять раз звонил женщине, а ещё за неделю отправил пять текстовых сообщений — и тем самым превысил установленные законом лимиты: по инициативе кредитной организации допускается не более восьми звонков в месяц и не более четырёх сообщений в течение календарной недели.

В отношении банка составили протокол об административном правонарушении — кредитной организации придётся заплатить штраф в 100 тысяч рублей.