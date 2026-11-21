В Ростове прошло очередное заседание квалификационной коллегии судей Ростовской области. Участники рассмотрели заявления претендентов на свободные должности и приняли ряд кадровых решений.

Коллегия досрочно прекратила полномочия трёх судей районных судов Ростова — все они ушли в отставку по собственным заявлениям. Речь идёт о судьях Советского, Первомайского и Ленинского районных судов, которые оставят посты с 11 января 2027 года.

Кроме того, коллегия рассмотрела кандидатуры на судейские должности: рекомендации получили претенденты в Арбитражный суд Ростовской области, на пост председателя Шахтинского городского суда, а также несколько соискателей должностей мировых судей в Таганрогском, Ворошиловском и Ленинском судебных районах. Одной из кандидаток на должность судьи Арбитражного суда области в рекомендации отказали.