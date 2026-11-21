Суббота запомнилась ростовчанам коммунальными сбоями, а учёные объяснили, почему в дельте Дона стало больше дальневосточной рыбы. Подробнее о главых событиях 21 ноября читайте в нашем материале.

Западный без тепла

Утром 21 ноября в Советском районе Ростова без отопления остались жители трёх улиц — Коммунистического проспекта, Зорге и Стачки. Горожанам пришлось ждать восстановления не один час. После полудня в департаменте ЖКХ и энергетики города отчитались об успешном окончании ремонт. После этого управляющие компании начали запускать систему в домах.

Дачи без электричества

В дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Восток» в Первомайском районе без электричества остались около 400 домов, в которых живёт примерно тысяча человек. Причиной стала повреждённая кабельная линия: её задела подрядная организация при монтаже ограждения детского сада № 312 «Катюша».



На месте развернули земляные работы, специалисты прокладывают новый кабель длиной около 100 метров. Администрация района держит восстановление на контроле. Предварительно, свет вернут к 20:00 мск.

Пиленгас распробовал донскую воду

Учёные Южного научного центра РАН объяснили, почему летом в дельту Дона массово заходит молодь пиленгаса. Эту морскую рыбу завезли в Азовское море с Дальнего Востока во второй половине XX века, и она успешно акклиматизировалась.



Главная причина миграции — осолонение Азовского моря: молодь стремится в более пресные речные воды, чтобы снизить затраты на осморегуляцию. Кроме того, рыбу привлекает раннее потепление: вода в дельте быстро прогревается, нерест начинается раньше, а корма хватает.



«Данные свидетельствуют о прочной интеграции пиленгаса в экосистему и его высокой адаптивности», — заключили исследователи.