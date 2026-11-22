Как сообщают ростовские водители в соцсетях, в донской столице вновь появились очереди на автозаправочных станциях. Автомобилисты делятся фотографиями скоплениями машин на АЗС в разных районах города.

Так, по информации региональных СМИ, на улице Красноармейской 21 ноября 2026 года на заправке собралось десять автомобилей. Как прокомментировал один из водителей, опять, наверное, придётся вставать в пять утра и ездить заправляться бензином на АЗС. А другой водитель пожаловался на то, что пропал 22-ой бензин.

Очереди на АЗС также были на Западном и Северном жилых микрорайонах Ростова.

Напомним, власти Ростовской области ранее сообщали о сложной ситуации с обеспечением региона топливом. Одной из причин называли логистические трудности.

Проблемы с поставками, по информации региональных властей, в основном затрагивают независимые автозаправочные станции. Крупные сети продолжают работать без перебоев.