Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, сейчас специалисты коммунальных служб устраняют последствия сильных ливней, которые привели к подтоплениям и просадке дорожного полотна.

Уточняется, что работы на проблемных участках ведутся при участии МЧС и профильных ведомств.

По словам Светланы Камбуловой, наиболее сложное положение создалось на пересечении улиц Дзержинского и Морозова, где объём дождевой воды превысил возможности системы. Сотрудники МЧС и специалисты МКУ «Благоустройство» уже выполнили откачку, частично отвели воду и восстановили движение электробусов.

Сейчас профильные службы проверяют не только этот участок, но и другие проблемные места, так как нужно точно установить причины сбоев в работе ливневой канализации. По итогам обследования сформируют план модернизации сетей и проработают вопрос по финансированию.

«Держу ситуацию на контроле и буду информировать о результатах и дальнейших шагах», -заявила глава Таганрога.