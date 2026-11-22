Ночью, 22 ноября, силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Таганроге, Волгодонске и трёх районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Рассказываем, как прошла ночь, в которую враг снова атаковал территории России.

Атака на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион беспилотники были уничтожены в Таганроге и Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах.



Не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе в посёлке Долотинка обломки БПЛА повредили крышу и остекление хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Никто не пострадал.



Губернатор напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, а также размещение такой информации в интернете.

Что сообщили в РСЧС

При этом беспилотную опасность в Ростовской области объявили накануне вечером: в 22:18 по южной части региона, в 23:09 — по северной. В сообщении РСЧС, размещённом в официальном приложении МЧС России пользователей призвали доверять только официальным источникам информации.



Отменили режим беспилотной опасности в регионе только утром, в 06:13. Таким образом, он действовал больше семи часов. Однако спустя два часа беспилотная опасность в северной части Ростовской области была объявлена повторно.

Что сообщили в Минобороны

По данным Минобороны, за ночь дежурные средства и силы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были самолётного типа.



Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ограничения в аэропортах

На фоне ночной атаки беспилотников Росавиация вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов.



В 23:52 21 ноября ограничения ввели в Краснодаре (Пашковский). В 1:48 22 ноября — в Калуге (Грабцево). Также в 1:48 аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства — возможны были корректировки в расписании.



В 2:23 22 ноября ограничения во Внукове и Калуге сняли.