Как сообщает на своём сайте АО «Донэнерго», временные плановые отключения электричества в донской столице будут проходить с 23 ноября по 27 ноября 2026 года. Специалисты этой компании займутся профилактическими и ремонтными работами на электросетях.

В частности, 23 ноября 2026 года временно останутся без света с 09.00 до 16.00 жители домов по улицам Степана Разина (1, 3а), Мадояна (32), 3-я Кольцевая (58, 58А, 58б).

В этот же день испытают дискомфорт с 09.00 до 17.00 ростовчане, живущие на улицах Дундича (2–62, 1–67), Конституционная (66–106, 63–103), 20 лет Октября (72–114, 81–125). Кемеровская (70–114, 65–109), 1-я Грамши (1–55, 2–66), 2-я Грамши (27–91, 24–98), Вересаева (39–99, 34–86).

С подробным графиком отключений можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации.